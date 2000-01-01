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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Иванов ?

Отец ребёнка: Иванов Петр

Рождение ребёнка
1913

Дочь: ?

Отец ребёнка: Иванов Петр

Рождение ребёнка
1917

Дочь: ?

Отец ребёнка: Иванов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Петр

Смерть
Неизвестно
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