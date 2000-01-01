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Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Иванов ?
Отец ребёнка: Иванов Петр
Рождение ребёнка
1913
Дочь: ?
Отец ребёнка: Иванов Петр
Рождение ребёнка
1917
Дочь: ?
Отец ребёнка: Иванов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Петр
Смерть
Неизвестно