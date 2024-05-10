Петров Илья Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Петров Илья Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОШ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1887 ст.

Сын: Петров Федот Ильич

Мать ребёнка: Петрова Дарья Алексеевна

Сасово, Веневский муниципальный район, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L966-9VLP?i=932&cat=748423 Ф. 93, о. 1, д. 1644 Рождения 1885-1887 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-89XS?i=986&cat=748423 В. 93-1/... Показать все

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