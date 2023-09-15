Лебедев Константин Александрович
Место рождениясело Назнань Каширского уезда, Россия
Дата рождения02.04.1880
Дата смерти07.03.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.03.1928
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
главный бухгалтер Техническое Управление ВМФ
Смерть
07.03.1942
Ленинград, РСФСР
Похороны
Неизвестно
Большеохтинское кладбище