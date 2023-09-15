Лебедев Константин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедев Константин Александрович

Лебедев Константин Александрович

Место рождения

село Назнань Каширского уезда, Россия

Дата рождения

02.04.1880

Дата смерти

07.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

село Назнань Каширского уезда, Россия
Бракосочетание
21.03.1928

Жена: Лебедева Ольга Герасимовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
главный бухгалтер Техническое Управление ВМФ
Смерть
07.03.1942
Ленинград, РСФСР
Похороны
Неизвестно
Большеохтинское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close