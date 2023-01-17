Касьянова Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянова Евдокия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Касьянова Евфимия Никитична

Отец ребёнка: Касьянов Никита Степанович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Касьянов Никифор Никитич

Отец ребёнка: Касьянов Никита Степанович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1838

Сын: Касьянов Федор Никитич

Отец ребёнка: Касьянов Никита Степанович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касьянов Никита Степанович

Смерть
Неизвестно
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