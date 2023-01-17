Касьянова Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Касьянова Евфимия Никитична
Отец ребёнка: Касьянов Никита Степанович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Касьянов Никита Степанович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Касьянов Никита Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно