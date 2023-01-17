Колетвинов Андрей Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колетвинов Андрей Федотович

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Место рождения

Скороваровка, город Ефремов, Тульская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

28.07.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Скороваровка, город Ефремов, Тульская область
Место жительства
С 1921
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
По 1921
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Смерть
28.07.1938
Коммунарка, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
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