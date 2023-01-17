Колетвинов Андрей Федотович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти28.07.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1921
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
По 1921
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Смерть
28.07.1938
Коммунарка, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва