Пинус Евгения Михайловна
Место рождения
Дата рождения20.05.1914
Дата смерти17.06.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1934 по 1984
Смерть
17.06.1984