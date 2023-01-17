Пинус Евгения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПинус Евгения Михайловна

Пинус Евгения Михайловна

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

20.05.1914

Дата смерти

17.06.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1934 по 1984
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
17.06.1984
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close