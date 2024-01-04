Анастасия Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1884 ст.
Рождение ребёнка
16.06.1894 ст.
Дочь: Росниковская (Рыбакова) Анна Александровна
Отец ребёнка: Рыбаков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
28.12.1907 ст.
Дочь: (Рыбакова) Агафья Александровна
Отец ребёнка: Рыбаков Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно