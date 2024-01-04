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Анастасия Михайловна

Место рождения

Аннино, Бежецкий уезд, Тверская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Аннино, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
30.01.1884 ст.

Муж: Рыбаков Александр Васильевич

Ильинское, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
16.06.1894 ст.

Дочь: Росниковская (Рыбакова) Анна Александровна

Отец ребёнка: Рыбаков Александр Васильевич

Ильинское, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.12.1907 ст.

Дочь: (Рыбакова) Агафья Александровна

Отец ребёнка: Рыбаков Александр Васильевич

Ильинское, Кашинский, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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