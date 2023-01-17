Андрей Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1818 и 1820
Дата смертиПосле 1865
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1818 и 1820
Отец: Стефан
Мать: Ксения Вавилова
Военная служба
Между 1854 и 1856 ст.
Род войск: Ополчение Вероятно, Андрей Стефанов участвовал в Крымской войне. На его участие в ополчении указывает исповедная роспись за 1856 год.
Место жительства
Неизвестно
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1865
1865 - последнее упоминание в исповедной росписи.