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Андрей Стефанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1818 и 1820

Дата смерти

После 1865

Пол

Мужской

Отец

Мать

Между 1792 и 1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1818 и 1820

Отец: Стефан

Мать: Ксения Вавилова

Военная служба
Между 1854 и 1856 ст.
Род войск: Ополчение Вероятно, Андрей Стефанов участвовал в Крымской войне. На его участие в ополчении указывает исповедная роспись за 1856 год.
Место жительства
Неизвестно
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1865
1865 - последнее упоминание в исповедной росписи.
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