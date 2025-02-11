Зенин Софрон Ивлеевич 1804 — найти родственников по фамилии на Familio

Зенин Софрон Ивлеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1804

умер 23.01.1874, Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

Отец
Зенин Ивлий Максимович1778 г.р.
Мать
Зенина Анна Исидоровна1772 г.р.
Дети
Зенин Феодот Софронович1822 г.р.
Зенин Зиновий Софронович1824 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Зенин Ивлий Максимович

Мать: Зенина Анна Исидоровна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Зенин Феодот Софронович

Мать ребёнка: Зенина (Долгих) Евдокия Ионовна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Зенин Зиновий Софронович

Мать ребёнка: Зенина (Долгих) Евдокия Ионовна

Рождение ребёнка
30.10.1826

Дочь: Черных (Зенина) Зиновия Софроновна

Мать ребёнка: Зенина (Долгих) Евдокия Ионовна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Побежимова (Зенина) Паола (Павлина) Софроновна

Мать ребёнка: Зенина (Долгих) Евдокия Ионовна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Недобежкина (Зенина) Александра Софроновна

Мать ребёнка: Зенина (Долгих) Евдокия Ионовна

Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Паневина (Зенина) Елизавета Софроновна

Мать ребёнка: Зенина (Долгих) Евдокия Ионовна

Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Бутырина (Зенина) Прасковья Софроновна

Мать ребёнка: Зенина (Долгих) Евдокия Ионовна

Рождение ребёнка
02.12.1839

Сын: Зенин Николай Софронович

Мать ребёнка: Зенина (Долгих) Евдокия Ионовна

Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Зенина) Наталья Софроновна

Мать ребёнка: Зенина (Долгих) Евдокия Ионовна

Смерть
23.01.1874
Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

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