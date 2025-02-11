Зенин Софрон Ивлеевич
мужской, родился 1804
умер 23.01.1874, Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область
ОтецЗенин Ивлий Максимович1778 г.р.
МатьЗенина Анна Исидоровна1772 г.р.
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Отец: Зенин Ивлий Максимович
Мать: Зенина Анна Исидоровна
Мать ребёнка: Зенина (Долгих) Евдокия Ионовна
Мать ребёнка: Зенина (Долгих) Евдокия Ионовна
Дочь: Черных (Зенина) Зиновия Софроновна
Мать ребёнка: Зенина (Долгих) Евдокия Ионовна
Дочь: Побежимова (Зенина) Паола (Павлина) Софроновна
Мать ребёнка: Зенина (Долгих) Евдокия Ионовна
Дочь: Недобежкина (Зенина) Александра Софроновна
Мать ребёнка: Зенина (Долгих) Евдокия Ионовна
Дочь: Паневина (Зенина) Елизавета Софроновна
Мать ребёнка: Зенина (Долгих) Евдокия Ионовна
Дочь: Бутырина (Зенина) Прасковья Софроновна
Мать ребёнка: Зенина (Долгих) Евдокия Ионовна
Мать ребёнка: Зенина (Долгих) Евдокия Ионовна
Дочь: (Зенина) Наталья Софроновна
Мать ребёнка: Зенина (Долгих) Евдокия Ионовна