Грум-Гржимайло Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1928
Дата смерти18.05.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грум-Грждимайло (Неелова) Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.05.2004