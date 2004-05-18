Грум-Гржимайло Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грум-Гржимайло Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1928

Дата смерти

18.05.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грум-Грждимайло (Неелова) Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грум-Грждимайло (Неелова) Тамара

Смерть
18.05.2004

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