Яров Игорь Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1976
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1976
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.11.2003
Сын: Яров Тимур
Мать ребёнка: Ярова (Колдинова) Наталья Александровна
Развод
2006
Рождение ребёнка
09.05.2011
Дочь: Ярова Варвара Игоревна
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Рождение ребёнка
05.03.2014
Дочь: Ярова Мария Игоревна
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