Яров Игорь Евгеньевич 26.01.1976 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЯров Игорь Евгеньевич

Яров Игорь Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1976

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1976

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.11.2003

Сын: Яров Тимур

Мать ребёнка: Ярова (Колдинова) Наталья Александровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Развод
2006

Жена: Ярова (Колдинова) Наталья Александровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.05.2011

Дочь: Ярова Варвара Игоревна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.03.2014

Дочь: Ярова Мария Игоревна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.