Прибылова (Гусева) Людмила Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прибылова (Гусева) Людмила Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1953

Пол

Женский

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1953

Отец: Гусев Федор

Мать: Мытарева Вера Павловна

Рождение ребёнка
12.10.1971

Сын: Цыплаков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Цыплаков Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
22.11.1972

Сын: Цыплаков Виктор Александрович

Отец ребёнка: Цыплаков Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прибылов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыплаков Александр Алексеевич

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