Прибылова (Гусева) Людмила Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1953
Отец: Гусев Федор
Мать: Мытарева Вера Павловна
Рождение ребёнка
12.10.1971
Сын: Цыплаков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Цыплаков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
22.11.1972
Сын: Цыплаков Виктор Александрович
Отец ребёнка: Цыплаков Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно