Митин Александр Григорьевич
Место рожденияр.п.Тума,Рязанской обл.
Дата рождения30.01.1933
Дата смерти23.11.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1933
Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
Между 1952 и 1957
Московский институт инженеров водного хозяйства имени В.Р. Вильямса.
Бракосочетание
02.01.1957
Рождение ребёнка
04.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Митина (Степанова) Раиса Алексеевна
Рождение ребёнка
04.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Митина (Степанова) Раиса Алексеевна
Смерть
23.11.2018