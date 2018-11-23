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Митин Александр Григорьевич

Место рождения

р.п.Тума,Рязанской обл.

Дата рождения

30.01.1933

Дата смерти

23.11.2018

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1933

Отец: Митин Григорий Сергеевич

Мать: Митина (Байкова) Фекла Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
Между 1952 и 1957
Московский институт инженеров водного хозяйства имени В.Р. Вильямса.
Бракосочетание
02.01.1957

Жена: Митина (Степанова) Раиса Алексеевна

Рождение ребёнка
04.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митина (Степанова) Раиса Алексеевна

Рождение ребёнка
04.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митина (Степанова) Раиса Алексеевна

Смерть
23.11.2018
Похороны
Неизвестно

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