Сучков Ефстафий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
? - https://sites.google.com/view/krasuezd/енисейский-уезд/1755-прихожане 1755, расписки прихожан в отсутствии запрещенных книг. Тобольский архив И156-1-1605 234 Новоселово село, Ильинская ц. Арапов И... Показать все
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1789
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://ok.ru/group/60096501383358/topic/155641276949438
Место жительства
1795
Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно