Сучков Ефстафий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сучков Ефстафий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

? - https://sites.google.com/view/krasuezd/енисейский-уезд/1755-прихожане 1755, расписки прихожан в отсутствии запрещенных книг. Тобольский архив И156-1-1605 234 Новоселово село, Ильинская ц. Арапов И... Показать все
Рождение ребёнка
1765

Сын: Сучков Исаак Евстафьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1789
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://ok.ru/group/60096501383358/topic/155641276949438
Место жительства
1795
Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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