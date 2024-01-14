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Агрофена
Агрофена
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1693
Дата смерти
Около 1770
Пол
Женский
Отец
Терентий
До 1678 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Аким
Около 1731 г.р.
Михайло
Около 1744 г.р.
Добавил:
МБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1693
Отец:
Терентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын:
Аким
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын:
Михайло
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Около 1770
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