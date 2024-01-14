Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрофена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1693

Дата смерти

Около 1770

Пол

Женский

Отец

До 1678 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1731 г.р.
Около 1744 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1693

Отец: Терентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Аким

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Михайло

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Около 1770
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