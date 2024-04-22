Шерстянкина Просковья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1832
Сын: Шерстянкин Трифилий Евстафиевич
Отец ребёнка: Шерстянкин Евстафий Борисович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Шерстянкин Даниил Евстифеевич (Стахеевич)
Отец ребёнка: Шерстянкин Евстафий Борисович
Кательновский форпост
Бракосочетание
Неизвестно