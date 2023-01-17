Малыгин Емельян Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Малыгин Дмитрий Андреевич
Мать: не указана
Место жительства
С 1899
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Малыгин Николай Емельянович
Мать ребёнка: Малыгина Надежда Никитична
Рождение ребёнка
1926
Сын: Малыгин Дмитрий Емельянович
Мать ребёнка: Малыгина Надежда Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1937