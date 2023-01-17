Малыгин Емельян Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалыгин Емельян Дмитриевич

Малыгин Емельян Дмитриевич

avatar

Место рождения

Койда, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Малыгин Дмитрий Андреевич

Мать: не указана

Койда, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1899
Койда, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Малыгин Николай Емельянович

Мать ребёнка: Малыгина Надежда Никитична

Койда, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Малыгин Дмитрий Емельянович

Мать ребёнка: Малыгина Надежда Никитична

Койда, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Надежда Никитична

Смерть
1937
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close