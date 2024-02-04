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Кузнецов Егор Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Кузнецов Василий Егорович

Мать ребёнка: Кузнецова (Аристова) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
10.05.1920

Дочь: Кузнецова Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Кузнецова (Аристова) Евдокия Михайловна

Политово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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