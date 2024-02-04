Кузнецов Егор Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кузнецов Василий Егорович
Мать ребёнка: Кузнецова (Аристова) Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
10.05.1920
Дочь: Кузнецова Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Кузнецова (Аристова) Евдокия Михайловна
Политово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно