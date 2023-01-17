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Белокопытов Алексей Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1906

Дата смерти

?.11.1980

Пол

Мужской

Добавил:

НЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1906

Отец: Белокопытов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1934

Дочь: Гончаренко Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Белокопытова Татьяна Гавриловна

Рождение ребёнка
23.09.1936

Сын: Белокопытов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Белокопытова Татьяна Гавриловна

Рождение ребёнка
После 1936

Сын: Белокопытов Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Белокопытова Татьяна Гавриловна

Рождение ребёнка
После 1945

Сын: Белокопытов Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Белокопытова Татьяна Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белокопытова Татьяна Гавриловна

Смерть
?.11.1980
Липецк, город Липецк, Липецкая область
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