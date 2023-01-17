Белокопытов Алексей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1906
Дата смерти?.11.1980
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1906
Отец: Белокопытов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1934
Дочь: Гончаренко Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Белокопытова Татьяна Гавриловна
Рождение ребёнка
23.09.1936
Сын: Белокопытов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Белокопытова Татьяна Гавриловна
Рождение ребёнка
После 1936
Сын: Белокопытов Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Белокопытова Татьяна Гавриловна
Рождение ребёнка
После 1945
Сын: Белокопытов Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Белокопытова Татьяна Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.1980
Липецк, город Липецк, Липецкая область