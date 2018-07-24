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Климин Николай Васильевич

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Место рождения

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

06.12.1932

Дата смерти

24.07.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1932

Отец: Климин Василий Евграфович

Мать: Екатерина Арефьевна

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Климин Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Климина Тамара Михайловна

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.07.1959

Сын: Климин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Климина Тамара Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климина Тамара Михайловна

Смерть
24.07.2018
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