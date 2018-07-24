Климин Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.12.1932
Дата смерти24.07.2018
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1932
Отец: Климин Василий Евграфович
Мать: Екатерина Арефьевна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Климин Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Климина Тамара Михайловна
Рождение ребёнка
29.07.1959
Мать ребёнка: Климина Тамара Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.07.2018