Гоменюк Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоменюк Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гоменюк Александр Дмитриевич

Мать: Гоменюк Надежда Брониславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гоменюк Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Гоменюк Анна Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гоменюк Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Гоменюк Анна Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоменюк Анна Борисовна

Рождение ребёнка
20.03.2015

Сын: Гоменюк Валерий Сергеевич

Мать ребёнка: Гоменюк Анна Борисовна

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