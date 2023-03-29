Гоменюк Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гоменюк Анна Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гоменюк Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Гоменюк Анна Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гоменюк Анна Борисовна
Рождение ребёнка
20.03.2015
Сын: Гоменюк Валерий Сергеевич
Мать ребёнка: Гоменюк Анна Борисовна