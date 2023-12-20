Будин Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будин Анатолий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Будин Александр Тимофеевич

Мать: Будина Ольга Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
электрик
Место жительства
Неизвестно
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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