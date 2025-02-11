(Redekopp Redekop) Anna D. K. 01.08.1814 — найти родственников по фамилии на Familio

(Redekopp Redekop) Anna D. K.

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 01.08.1814, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умерла 06.05.1861, Нововитебское, Дніпропетровська область

Супруги
Wiebe Gerhard G P05.12.1806 г.р.
Дети
Bergman (Wiebe) Maria31.07.1833 г.р.
Banman Rempel (Wiebe) Sarah G R21.10.1834 г.р.
Показать еще 13
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Бракосочетание
01.10.1832

Муж: Wiebe Gerhard G P

Бракосочетание с: Anna REDEKOPP

Рождение ребёнка
31.07.1833

Дочь: Bergman (Wiebe) Maria

Отец ребёнка: Wiebe Gerhard G P

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
21.10.1834

Дочь: Banman Rempel (Wiebe) Sarah G R

Отец ребёнка: Wiebe Gerhard G P

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
04.06.1836

Дочь: Letkeman (Wiebe) Anna

Отец ребёнка: Wiebe Gerhard G P

Рождение ребёнка
05.10.1837

Дочь: Quering (Wiebe) Aganetha G R

Отец ребёнка: Wiebe Gerhard G P

Рождение ребёнка
21.11.1840

Дочь: Van Kampen (Wiebe) Judith G R

Отец ребёнка: Wiebe Gerhard G P

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
13.06.1843

Сын: Wiebe Gerhard

Отец ребёнка: Wiebe Gerhard G P

Рождение ребёнка
06.10.1844

Сын: Wiebe David Gerhard R.

Отец ребёнка: Wiebe Gerhard G P

Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
01.04.1847

Сын: Wiebe Johann Gerhard R.

Отец ребёнка: Wiebe Gerhard G P

Рождение ребёнка
05.07.1848

Сын: Wiebe Abram

Отец ребёнка: Wiebe Gerhard G P

Рождение ребёнка
01.03.1851

Сын: Wiebe Isaak Gerhard

Отец ребёнка: Wiebe Gerhard G P

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
25.02.1853

Сын: Wiebe Heinrich Gerhard R.

Отец ребёнка: Wiebe Gerhard G P

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
25.09.1853

Дочь: (Wiebe) Catherina

Отец ребёнка: Wiebe Gerhard G P

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
22.09.1854

Дочь: Teichroeb (Wiebe) Elisabeth G R

Отец ребёнка: Wiebe Gerhard G P

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
11.10.1854

Дочь: Teichroeb (Wiebe) Elizabeth

Отец ребёнка: Wiebe Gerhard G P

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
21.10.1856

Сын: Wiebe Bernhard Gerhard R.

Отец ребёнка: Wiebe Gerhard G P

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Смерть
06.05.1861
Нововитебское, Дніпропетровська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.