(Redekopp Redekop) Anna D. K.
женский, родилась 01.08.1814, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умерла 06.05.1861, Нововитебское, Дніпропетровська область
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Муж: Wiebe Gerhard G P
Дочь: Bergman (Wiebe) Maria
Отец ребёнка: Wiebe Gerhard G P
Дочь: Banman Rempel (Wiebe) Sarah G R
Отец ребёнка: Wiebe Gerhard G P
Дочь: Letkeman (Wiebe) Anna
Отец ребёнка: Wiebe Gerhard G P
Дочь: Quering (Wiebe) Aganetha G R
Отец ребёнка: Wiebe Gerhard G P
Дочь: Van Kampen (Wiebe) Judith G R
Отец ребёнка: Wiebe Gerhard G P
Сын: Wiebe Gerhard
Отец ребёнка: Wiebe Gerhard G P
Отец ребёнка: Wiebe Gerhard G P
Отец ребёнка: Wiebe Gerhard G P
Сын: Wiebe Abram
Отец ребёнка: Wiebe Gerhard G P
Сын: Wiebe Isaak Gerhard
Отец ребёнка: Wiebe Gerhard G P
Сын: Wiebe Heinrich Gerhard R.
Отец ребёнка: Wiebe Gerhard G P
Дочь: (Wiebe) Catherina
Отец ребёнка: Wiebe Gerhard G P
Дочь: Teichroeb (Wiebe) Elisabeth G R
Отец ребёнка: Wiebe Gerhard G P
Дочь: Teichroeb (Wiebe) Elizabeth
Отец ребёнка: Wiebe Gerhard G P
Сын: Wiebe Bernhard Gerhard R.
Отец ребёнка: Wiebe Gerhard G P