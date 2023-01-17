Catharina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Catharina

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

1849 г.р.
1855 г.р.
1860 г.р.
1951 г.р.

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Paul

Мать: не указана

Бракосочетание
26.12.1847

Муж: Bekman Abram

Рождение ребёнка
06.09.1849

Сын: Alexander

Отец ребёнка: Bekman Abram

Пеники, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Penikkala / Пеники
Рождение ребёнка
17.10.1855

Сын: Paul

Отец ребёнка: Bekman Abram

Пеники, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Penikkala / Пеники
Рождение ребёнка
18.01.1860

Дочь: Muru Anna

Отец ребёнка: Bekman Abram

Пеники, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Penikkala / Пеники
Рождение ребёнка
19.07.1951

Сын: Michel

Отец ребёнка: Bekman Abram

Пеники, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Penikkala / Пеники
Смерть
Неизвестно
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