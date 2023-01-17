Catharina
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Paul
Мать: не указана
Бракосочетание
26.12.1847
Муж: Bekman Abram
Рождение ребёнка
06.09.1849
Сын: Alexander
Отец ребёнка: Bekman Abram
Penikkala / Пеники
Рождение ребёнка
17.10.1855
Сын: Paul
Отец ребёнка: Bekman Abram
Penikkala / Пеники
Рождение ребёнка
18.01.1860
Дочь: Muru Anna
Отец ребёнка: Bekman Abram
Penikkala / Пеники
Рождение ребёнка
19.07.1951
Сын: Michel
Отец ребёнка: Bekman Abram
Penikkala / Пеники
Смерть
Неизвестно