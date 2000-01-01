Рынин Дмитрий Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рынин Дмитрий Вячеславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1985

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1985

Отец: Рынин Вячеслав Борисович

Мать: Рынина Ольга

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