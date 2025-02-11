Курышев Михаил Агапович
мужской, родился 1804, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умер Неизвестно
ОтецКурышев Агап Филипович1780 г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Курышев Агап Филипович
Мать: не указана
Мать ребёнка: Курышева Аграфена Гавриловна
Сын: Курышев Степан Михайлович
Мать ребёнка: Курышева Аграфена Гавриловна
Дочь: (Курышев) Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Курышева Аграфена Гавриловна
Дочь: (Курышева) Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Курышева Аграфена Гавриловна
Сын: Курышев Еремей Михайлович
Мать ребёнка: Курышева Аграфена Гавриловна
Сын: Курышев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Курышева Аграфена Гавриловна
Мать ребёнка: Курышева Аграфена Гавриловна
Дочь: (Курышева) Авдотья Михайловна
Мать ребёнка: Курышева Аграфена Гавриловна
Сын: Курышев Савелий Михайлович
Мать ребёнка: Курышева Аграфена Гавриловна