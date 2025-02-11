Курышев Михаил Агапович 1804 — найти родственников по фамилии на Familio

Курышев Михаил Агапович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1804, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умер Неизвестно

Отец
Курышев Агап Филипович1780 г.р.
Супруги
Курышева Аграфена Гавриловна1806 г.р.
Дети
Курышев Егор Михайлович1828 г.р.
Курышев Степан Михайлович1831 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Курышев Агап Филипович

Мать: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курышева Аграфена Гавриловна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Курышев Егор Михайлович

Мать ребёнка: Курышева Аграфена Гавриловна

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1831

Сын: Курышев Степан Михайлович

Мать ребёнка: Курышева Аграфена Гавриловна

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Курышев) Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Курышева Аграфена Гавриловна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Курышева) Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Курышева Аграфена Гавриловна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Курышев Еремей Михайлович

Мать ребёнка: Курышева Аграфена Гавриловна

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1840

Сын: Курышев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Курышева Аграфена Гавриловна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Курышев Антон Михайлович

Мать ребёнка: Курышева Аграфена Гавриловна

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Курышева) Авдотья Михайловна

Мать ребёнка: Курышева Аграфена Гавриловна

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1847

Сын: Курышев Савелий Михайлович

Мать ребёнка: Курышева Аграфена Гавриловна

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

5 семья

Смерть
Неизвестно

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