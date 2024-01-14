Тельминовых Леонтий (Лёвка) Алексеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Телминовых Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телминов (Тельминовых) Порфирий (Перфирейко) Леонтиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телминов (Тельминовых) Фёдор Леонтиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телминов (Тельминовых) Тимофей Леонтиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телминов (Тельминовых) Амвросий (Абросимко) Леонтиев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно