Тельминовых Леонтий (Лёвка) Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тельминовых Леонтий (Лёвка) Алексеев

Место рождения

Нагавицино, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Телминовых Алексей

Мать: не указана

Нагавицино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телминов (Тельминовых) Порфирий (Перфирейко) Леонтиев

Мать ребёнка: не указана

Нагавицино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телминов (Тельминовых) Фёдор Леонтиев

Мать ребёнка: не указана

Нагавицино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телминов (Тельминовых) Тимофей Леонтиев

Мать ребёнка: не указана

Нагавицино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телминов (Тельминовых) Амвросий (Абросимко) Леонтиев

Мать ребёнка: не указана

Нагавицино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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