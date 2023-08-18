Ханинёв Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханинёв Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ханинёва Ольга Александровна

Мать ребёнка: Ханинёва Тамара Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ханинёв Сергей Александрович

Мать ребёнка: Ханинёва Тамара Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ханинёва Тамара Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ханинёв Олег Александрович

Мать ребёнка: Ханинёва Тамара Сергеевна

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