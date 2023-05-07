Горбунов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1925
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.05.1960
Дочь: Дёмина Нина Васильевна
Мать ребёнка: Горбунова Анастасия (Тася) Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Горбунова Анастасия (Тася) Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Горбунова Анастасия (Тася) Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно