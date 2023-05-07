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Горбунов Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1925

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1960

Дочь: Дёмина Нина Васильевна

Мать ребёнка: Горбунова Анастасия (Тася) Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Горбунова Анастасия (Тася) Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Горбунова Анастасия (Тася) Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Анастасия (Тася) Васильевна

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