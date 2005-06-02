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Гришина Галина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1949

Дата смерти

02.06.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1978

Дочь: Абрамова Юлия Анатольевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.10.1987

Дочь: Абрамова Анна Анатольевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
02.06.2005
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