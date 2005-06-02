Гришина Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1949
Дата смерти02.06.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1978
Дочь: Абрамова Юлия Анатольевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.10.1987
Дочь: Абрамова Анна Анатольевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
02.06.2005