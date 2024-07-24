Дмитриев (Филиппова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев (Филиппова) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Демидова) Александра

Отец ребёнка: Дмитриев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов ?

Отец ребёнка: Дмитриев Петр

Бракосочетание
19.04.1892

Муж: Дмитриев Петр

Рождение ребёнка
15.02.1894

Дочь: Анисимова (Демидова) Евдокия

Отец ребёнка: Дмитриев Петр

восприемники: Села Мышкина крестьянин Алексей Дмитриев и того же села крестьянская девица Татьяна Филиппова
Рождение ребёнка
21.03.1899

Сын: Демидов Гавриил

Отец ребёнка: Дмитриев Петр

Восприемники: Того же села крестьянин Алексей Дмитриев и крестьянская жена Татьяна Филиппова Скворцова
Рождение ребёнка
22.09.1901

Сын: Демидов Сергей

Отец ребёнка: Дмитриев Петр

Восприемники: Того же села Андрей Дмитриев и крестьянская вдова Марья Федорова
Рождение ребёнка
06.10.1904

Дочь: (Демидова) Зинаида

Отец ребёнка: Дмитриев Петр

Смерть
Неизвестно

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