Дмитриев (Филиппова) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Демидова) Александра
Отец ребёнка: Дмитриев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов ?
Отец ребёнка: Дмитриев Петр
Бракосочетание
19.04.1892
Муж: Дмитриев Петр
Рождение ребёнка
15.02.1894
Дочь: Анисимова (Демидова) Евдокия
Отец ребёнка: Дмитриев Петр
восприемники: Села Мышкина крестьянин Алексей Дмитриев и того же села крестьянская девица Татьяна Филиппова
Рождение ребёнка
21.03.1899
Сын: Демидов Гавриил
Отец ребёнка: Дмитриев Петр
Восприемники: Того же села крестьянин Алексей Дмитриев и крестьянская жена Татьяна Филиппова Скворцова
Рождение ребёнка
22.09.1901
Сын: Демидов Сергей
Отец ребёнка: Дмитриев Петр
Восприемники: Того же села Андрей Дмитриев и крестьянская вдова Марья Федорова
Рождение ребёнка
06.10.1904
Дочь: (Демидова) Зинаида
Отец ребёнка: Дмитриев Петр
Смерть
Неизвестно