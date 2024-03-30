Аксютин Константин Константинов
Место рожденияг. Омск
Дата рождения26.12.1915
Дата смерти10.10.1942
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1915
г. Омск
Похороны
10.10.1942
сайт Память народа | Аксютин Константин Константинович, родился в 1916 г., г. Красноярск. Призван в Сов.Армию в 1941г. Умер от ран 10 октября 1942г. Похоронен на Мироносинском кладбище г. Пензы Пензин... Показать все
Смерть
10.10.1942
Причина смерти: ранение | Донесение о безвозвратных потерях | 76 | Ранен 3 сентября осколком в голову 1942г | Умер 10 октября 1942г | Память народа