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Капранова Анастасия Григорьевна
Капранова Анастасия Григорьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.10.1991
Пол
Женский
Отец
Капранов Григорий Григорьевич
1967 г.р.
Мать
Дубровина Татьяна Петровна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1991
Отец:
Капранов Григорий Григорьевич
Мать:
Дубровина Татьяна Петровна
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