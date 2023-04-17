Погребная (Юдина) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погребная (Юдина) Елена Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1985

Отец: Юдин Павел Александрович

Мать: Юдина Татьяна Юсеповна

Рождение ребёнка
14.01.2005

Сын: Юдин Александр Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.07.2010

Дочь: Иванова Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
06.02.2015

Муж: Погребной Андрей Юрьевич

Рождение ребёнка
18.12.2015

Сын: Погребной Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Погребной Андрей Юрьевич

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