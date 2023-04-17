Погребная (Юдина) Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1985
Отец: Юдин Павел Александрович
Мать: Юдина Татьяна Юсеповна
Рождение ребёнка
14.01.2005
Рождение ребёнка
08.07.2010
Дочь: Иванова Елизавета Андреевна
Бракосочетание
06.02.2015
Рождение ребёнка
18.12.2015
Сын: Погребной Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Погребной Андрей Юрьевич