Помазан Владимир Харитонович
Место рождения
Дата рождения24.09.1922
Дата смерти12.07.2012
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1922
Отец: Помазан Харитон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1946
Сын: Помазан Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Помазан Мария Марковна
Рождение ребёнка
28.10.1948
Сын: Помазан Николай Владимирович
Мать ребёнка: Помазан Мария Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Помазан Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Помазан Мария Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Помазан Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Помазан Мария Марковна
Смерть
12.07.2012
Обнинск, город Обнинск, Калужская область