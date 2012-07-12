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Помазан Владимир Харитонович

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Место рождения

Асенкритовка, район имени Беимбета Майлина, Костанайская область

Дата рождения

24.09.1922

Дата смерти

12.07.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1922

Отец: Помазан Харитон

Мать: не указана

Асенкритовка, район имени Беимбета Майлина, Костанайская область
Рождение ребёнка
13.10.1946

Сын: Помазан Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Помазан Мария Марковна

Рождение ребёнка
28.10.1948

Сын: Помазан Николай Владимирович

Мать ребёнка: Помазан Мария Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Помазан Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Помазан Мария Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Помазан Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Помазан Мария Марковна

Смерть
12.07.2012
Обнинск, город Обнинск, Калужская область
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