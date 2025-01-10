Черепанин Геннадий 31.01.1928 — найти родственников по фамилии на Familio

Черепанин Геннадий

Автор
ТФ
Фролова Т.

мужской, родился 31.01.1928, Стрельчиха, Кимрский муниципальный район, Тверская область

умер 23.03.2005, Шуя, Шуя, Ивановская область

Отец
Черепанин Андрей1893 г.р.
Мать
Черепанина Елизавета1893 г.р.
Супруги
Черепанина (Сошникова) Изабелла03.04.1931 г.р.
Дети
Фролова (Черепанина) Ирина14.08.1955 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1928

Отец: Черепанин Андрей

Мать: Черепанина Елизавета

Стрельчиха, Кимрский муниципальный район, Тверская область

Бракосочетание
1953

Жена: Черепанина (Сошникова) Изабелла

Шуя, Шуя, Ивановская область

Рождение ребёнка
14.08.1955

Дочь: Фролова (Черепанина) Ирина

Мать ребёнка: Черепанина (Сошникова) Изабелла

Шуя, Шуя, Ивановская область

Рождение ребёнка
28.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черепанина (Сошникова) Изабелла

Шуя, Шуя, Ивановская область

Смерть
23.03.2005
Шуя, Шуя, Ивановская область

Похороны
Неизвестно
кладбище Осиновая гора, г. Шуя Ивановской обл. (РФ

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