Черепанин Геннадий
мужской, родился 31.01.1928, Стрельчиха, Кимрский муниципальный район, Тверская область
умер 23.03.2005, Шуя, Шуя, Ивановская область
ОтецЧерепанин Андрей1893 г.р.
МатьЧерепанина Елизавета1893 г.р.
Супруги
Черепанина (Сошникова) Изабелла03.04.1931 г.р.
Дети
Фролова (Черепанина) Ирина14.08.1955 г.р.
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Место
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Рождение
31.01.1928
Отец: Черепанин Андрей
Мать: Черепанина Елизавета
Стрельчиха, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
1953
Рождение ребёнка
14.08.1955
Дочь: Фролова (Черепанина) Ирина
Мать ребёнка: Черепанина (Сошникова) Изабелла
Рождение ребёнка
28.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черепанина (Сошникова) Изабелла
Смерть
23.03.2005
Похороны
Неизвестно
кладбище Осиновая гора, г. Шуя Ивановской обл. (РФ