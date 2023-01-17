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Махин Яков Филиппович

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Место рождения

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

06.04.1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1820 ст.

Отец: Махин Филипп Сидоров сын

Мать: Махина Варвара Петровна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.01.1850 ст.

Дочь: Бартеньева Юлия Яковлевна

Мать ребёнка: Махина Александра Васильевна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махина Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евпраксия Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянова Лидия Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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