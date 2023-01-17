Махин Яков Филиппович
Место рождения
Дата рождения06.04.1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1820 ст.
Отец: Махин Филипп Сидоров сын
Мать: Махина Варвара Петровна
Рождение ребёнка
15.01.1850 ст.
Дочь: Бартеньева Юлия Яковлевна
Мать ребёнка: Махина Александра Васильевна
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евпраксия Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянова Лидия Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно