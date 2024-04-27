Павлов Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлова Андрей
Мать ребёнка: Павлова Васена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Павлова) Евдокия
Мать ребёнка: Павлова Васена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Александр
Мать ребёнка: Павлова Васена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Николай
Мать ребёнка: Павлова Васена
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1921
Сын: Павлов Иван
Мать ребёнка: Павлова Васена