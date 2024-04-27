Павлов Никифор 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлов Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлова Андрей

Мать ребёнка: Павлова Васена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Павлова) Евдокия

Мать ребёнка: Павлова Васена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Александр

Мать ребёнка: Павлова Васена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Николай

Мать ребёнка: Павлова Васена

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1921

Сын: Павлов Иван

Мать ребёнка: Павлова Васена

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