Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиПосле 1804
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Иоанн Степанович
Мать: Матрона Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Пётр Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1787
Сын: Кузьма Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1796
Сын: Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Смерть
После 1804