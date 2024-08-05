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Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

После 1804

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Иоанн Степанович

Мать: Матрона Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1785

Сын: Пётр Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1787

Сын: Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1796

Сын: Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Смерть
После 1804

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