Зайцов Данила Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смерти1783
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1742
В РС 1762 года - 21 год (в РС 1747 года - 4 года) ГАКО ф. 184, оп. 2, д. 90. л. 69 В РС 1782 года - 40 лет. (в РС 1762 - 21 год) ГАКО ф. 184, оп. 2, д. 123, л. 136-137 В РС 1782 года - 40 лет. (из РС ... Показать все
Бракосочетание
До 1761
из РС 1762 года 25 лет Агафья Афанасьева дочь взята города Яблонова у однодвоца Афанасья Кузовлева ГАКО 184-1-90. л. 69 из РС 1782 года жена Агафья Афанасьева дочь взята того же села Яблонова у однодв... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: Зайцова (Кузовлева) Агафья Афанасьевна
В РС 1762 года - году. ГАКО ф. 184, оп. 2, д. 90, л. 69 В РС 1782 года - 20 лет. (в РС 1762 - 1 год) ГАКО ф. 184, оп. 2, д. 123, л. 136-137 В РС 1782 года - 20 лет. из РС 1795 года. ГАКО ф. 184, оп. ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1764
Мать ребёнка: Зайцова (Кузовлева) Агафья Афанасьевна
В РС 1782 года - 18 лет. (после РС рожден) ГАКО ф. 184, оп. 2, д. 123, л. 136-137 В РС 1782 года - 18 лет. из РС 1795 года ГАКО ф. 184, оп. 2, д. 222, л. 932
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Рядинская (Зайцова) Евдокия Даниловна
Мать ребёнка: Зайцова (Кузовлева) Агафья Афанасьевна
В РС 1782 года - 15 лет. (после РС 1762 года рождена) ГАКО ф. 184, оп. 2, д. 123, л. 136-137 В РС 1782 года - 15 лет. из РС 1795 года (в семье Зайцовых) ГАКО ф. 184, оп. 2, д. 222, л. 932 В 5РС на июн... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Зайцова Дарья Даниловна
Мать ребёнка: Зайцова (Кузовлева) Агафья Афанасьевна
В РС 1782 года - 10 лет. (после РС 1762 рождена) ГАКО ф. 184, оп. 2, д. 123, л. 136-137 В РС 1782 года - 10 года. из РС 1795 года ГАКО ф. 184, оп. 2, д. 222, л. 932
Смерть
1783
из РС 1795 ГАКО ф. 184, оп. 2, д. 222, л. 932