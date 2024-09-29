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Зайцов Данила Григорьевич

Место рождения

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Зайцов Григорий Федорович

Мать: Зайцова (Халина) Евдокия Алистратовна

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
В РС 1762 года - 21 год (в РС 1747 года - 4 года) ГАКО ф. 184, оп. 2, д. 90. л. 69 В РС 1782 года - 40 лет. (в РС 1762 - 21 год) ГАКО ф. 184, оп. 2, д. 123, л. 136-137 В РС 1782 года - 40 лет. (из РС ... Показать все
Бракосочетание
До 1761

Жена: Зайцова (Кузовлева) Агафья Афанасьевна

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
из РС 1762 года 25 лет Агафья Афанасьева дочь взята города Яблонова у однодвоца Афанасья Кузовлева ГАКО 184-1-90. л. 69 из РС 1782 года жена Агафья Афанасьева дочь взята того же села Яблонова у однодв... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Зайцов Сидор Данилович

Мать ребёнка: Зайцова (Кузовлева) Агафья Афанасьевна

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
В РС 1762 года - году. ГАКО ф. 184, оп. 2, д. 90, л. 69 В РС 1782 года - 20 лет. (в РС 1762 - 1 год) ГАКО ф. 184, оп. 2, д. 123, л. 136-137 В РС 1782 года - 20 лет. из РС 1795 года. ГАКО ф. 184, оп. ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Зайцов Сергей Данилович

Мать ребёнка: Зайцова (Кузовлева) Агафья Афанасьевна

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
В РС 1782 года - 18 лет. (после РС рожден) ГАКО ф. 184, оп. 2, д. 123, л. 136-137 В РС 1782 года - 18 лет. из РС 1795 года ГАКО ф. 184, оп. 2, д. 222, л. 932
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Рядинская (Зайцова) Евдокия Даниловна

Мать ребёнка: Зайцова (Кузовлева) Агафья Афанасьевна

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
В РС 1782 года - 15 лет. (после РС 1762 года рождена) ГАКО ф. 184, оп. 2, д. 123, л. 136-137 В РС 1782 года - 15 лет. из РС 1795 года (в семье Зайцовых) ГАКО ф. 184, оп. 2, д. 222, л. 932 В 5РС на июн... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Зайцова Дарья Даниловна

Мать ребёнка: Зайцова (Кузовлева) Агафья Афанасьевна

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
В РС 1782 года - 10 лет. (после РС 1762 рождена) ГАКО ф. 184, оп. 2, д. 123, л. 136-137 В РС 1782 года - 10 года. из РС 1795 года ГАКО ф. 184, оп. 2, д. 222, л. 932
Смерть
1783
Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
из РС 1795 ГАКО ф. 184, оп. 2, д. 222, л. 932

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