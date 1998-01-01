Brooks (Wellman) Jean Jessica — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Brooks (Wellman) Jean Jessica

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Wellman Meyer

Мать: Wellman Sarah

Смерть
1998
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