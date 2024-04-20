Шипицына Авдотья Феклистова
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шипицын Иван Иванов
Рождение ребёнка
1772
Сын: Шипицын Федор Иванов
Отец ребёнка: Шипицын Иван Иванов
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Шипицын Иван Иванов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Шипицын Иван Иванов
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Устинья Иванова
Отец ребёнка: Шипицын Иван Иванов
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Харитинья Иванова
Отец ребёнка: Шипицын Иван Иванов
Рождение ребёнка
1786
Сын: Шипицын Викул Иванов
Отец ребёнка: Шипицын Иван Иванов
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Шипицын Иван Иванов
Смерть
Неизвестно