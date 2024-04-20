Шипицына Авдотья Феклистова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Авдотья Феклистова

Место рождения

Такмык, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Такмык, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Иван Иванов

Рождение ребёнка
1772

Сын: Шипицын Федор Иванов

Отец ребёнка: Шипицын Иван Иванов

Рождение ребёнка
1778

Сын: Шипицын Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Шипицын Иван Иванов

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Шипицын Иван Иванов

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Устинья Иванова

Отец ребёнка: Шипицын Иван Иванов

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Харитинья Иванова

Отец ребёнка: Шипицын Иван Иванов

Рождение ребёнка
1786

Сын: Шипицын Викул Иванов

Отец ребёнка: Шипицын Иван Иванов

Рождение ребёнка
1787

Сын: Шипицын Прокопий Иванов

Отец ребёнка: Шипицын Иван Иванов

Смерть
Неизвестно

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