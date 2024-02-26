Семен Никифоров (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Никифор Васильев (Ич)
Мать: Марфа Козьмина (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Степан Семенов (Ич)
Мать ребёнка: Анисья Яковлева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Дарья Семенова (Вна)
Мать ребёнка: Анисья Яковлева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Авдотья Семенова (Вна)
Мать ребёнка: Анисья Яковлева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Трифон Семенов (Ич)
Мать ребёнка: Анисья Яковлева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Яковлева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1811