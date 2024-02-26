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Семен Никифоров (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Отец

Около 1734 г.р.

Мать

Около 1733 г.р.

Жена

Около 1753 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Никифор Васильев (Ич)

Мать: Марфа Козьмина (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Степан Семенов (Ич)

Мать ребёнка: Анисья Яковлева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Дарья Семенова (Вна)

Мать ребёнка: Анисья Яковлева (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Авдотья Семенова (Вна)

Мать ребёнка: Анисья Яковлева (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Трифон Семенов (Ич)

Мать ребёнка: Анисья Яковлева (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Яковлева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1811
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