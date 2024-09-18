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Туктаров Андрей Артурович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

13.11.1991

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1991

Отец: Туктаров Артур Фаилович

Мать: Туктарова (Индман) Наталия Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
10.08.2014

Жена: Туктарова (Семенова) Екатерина Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.08.2015

Сын: Туктаров Всеволод Андреевич

Мать ребёнка: Туктарова (Семенова) Екатерина Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.05.2018

Сын: Туктаров Артур Андреевич

Мать ребёнка: Туктарова (Семенова) Екатерина Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.03.2023

Дочь: Туктарова Маргарита Андреевна

Мать ребёнка: Туктарова (Семенова) Екатерина Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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