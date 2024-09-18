Туктаров Андрей Артурович
Место рождения
Дата рождения13.11.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1991
Бракосочетание
10.08.2014
Рождение ребёнка
13.08.2015
Сын: Туктаров Всеволод Андреевич
Мать ребёнка: Туктарова (Семенова) Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
10.05.2018
Мать ребёнка: Туктарова (Семенова) Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
17.03.2023
Дочь: Туктарова Маргарита Андреевна
Мать ребёнка: Туктарова (Семенова) Екатерина Александровна