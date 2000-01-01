(Окунева) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Окунев Матвей
Мать: Окунева Раиса
Рождение ребёнка
19.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кантор Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Окунев Дмитрий
Отец ребёнка: Кантор Михаил
Смерть
Неизвестно