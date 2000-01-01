(Окунева) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Окунева) Софья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Окунев Матвей

Мать: Окунева Раиса

Рождение ребёнка
19.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кантор Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окунев Дмитрий

Отец ребёнка: Кантор Михаил

Смерть
Неизвестно
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