Froese (Rempel) Katharina 28.09.1889 — найти родственников по фамилии на Familio

Froese (Rempel) Katharina

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 28.09.1889, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

умерла 08.03.1948, Brazil

Супруги
Froese Jakob J P31.03.1885 г.р.
Дети
Klassen (Froese) Catharina27.04.1924 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Froese Jakob J P

Рождение ребёнка
27.04.1924

Дочь: Klassen (Froese) Catharina

Отец ребёнка: Froese Jakob J P

Смерть
08.03.1948
Brazil

Мы используем куки для улучшения работы сайта.