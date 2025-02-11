Froese (Rempel) Katharina
женский, родилась 28.09.1889, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
умерла 08.03.1948, Brazil
Супруги
Froese Jakob J P31.03.1885 г.р.
Дети
Klassen (Froese) Catharina27.04.1924 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Froese Jakob J P
Рождение ребёнка
27.04.1924
Дочь: Klassen (Froese) Catharina
Отец ребёнка: Froese Jakob J P
Смерть
08.03.1948
Brazil