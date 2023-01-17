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Петухов Яков (Егорович)

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Место рождения

Марково, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Петухов Георгий (Егор)

Мать: не указана

Марково, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Калужская обл., Спас-Деменский р-н, д. Макарово; Смоленская обл., Спас-Деменский р-н, Чупляевский с/с, д. Марково
Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Петухова Антонина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Петухов Евгений Яковлевич

Мать ребёнка: Петухова Антонина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петухова Антонина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1923

Сын: Петухов Борис Яковлевич

Мать ребёнка: Петухова Антонина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.12.1931

Дочь: Нина Яковлевна

Мать ребёнка: Петухова Антонина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1931

Сын: Петухов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Петухова Антонина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.12.1938

Дочь: Денискина Галина Яковлевна

Мать ребёнка: Петухова Антонина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Антонина Васильевна

Смерть
Около 1942
Причина смерти: погиб во время 2-й мировой войны (битва за Москву) | WAR
Похороны
Неизвестно
неизвестно
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