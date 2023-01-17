Петухов Яков (Егорович)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Петухов Георгий (Егор)
Мать: не указана
Калужская обл., Спас-Деменский р-н, д. Макарово; Смоленская обл., Спас-Деменский р-н, Чупляевский с/с, д. Марково
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Петухова Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Петухов Евгений Яковлевич
Мать ребёнка: Петухова Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петухова Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Петухова Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
08.12.1931
Дочь: Нина Яковлевна
Мать ребёнка: Петухова Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Петухова Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
04.12.1938
Дочь: Денискина Галина Яковлевна
Мать ребёнка: Петухова Антонина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1942
Причина смерти: погиб во время 2-й мировой войны (битва за Москву) | WAR
Похороны
Неизвестно
неизвестно