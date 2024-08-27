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Степан Аникеевич

Место рождения

Подкленка, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1671

Дата смерти

После 1722

Пол

Мужской

Отец

До 1679 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1682 г.р.

Дети

Около 1702 г.р.
Между 1704 и 1712 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1671

Отец: Аникей

Мать: не указана

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1696 и 1702

Жена: Василиса (Васса) Спиридоновна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Спиридоновна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1704 и 1712

Сын: Матвей Степанович

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Спиридоновна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Подкленка, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 125 лист. Деревня Подкленка. Степан Аникеевич, 48 лет, и жена его Василиса Спиридоновна, 37 лет. У них дети Матвей, (м.б. 7 лет), дочь Евдокия, 17 лет. 1719г.
Смерть
После 1722
Подкленка, Шуйский район, Северный край

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