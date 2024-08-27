Степан Аникеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1671
Дата смертиПосле 1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1696 и 1702
Рождение ребёнка
Около 1702
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Спиридоновна
Рождение ребёнка
Между 1704 и 1712
Сын: Матвей Степанович
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Спиридоновна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 125 лист. Деревня Подкленка. Степан Аникеевич, 48 лет, и жена его Василиса Спиридоновна, 37 лет. У них дети Матвей, (м.б. 7 лет), дочь Евдокия, 17 лет. 1719г.
Смерть
После 1722