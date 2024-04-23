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Паутова Александра Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паутов Алексей Илларионович

Отец ребёнка: Паутов Илларион Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарева (Паутова) Александра Илларионовна

Отец ребёнка: Паутов Илларион Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паутов Илларион Сидорович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Паутов (Pautov) Петр Илларионович

Отец ребёнка: Паутов Илларион Сидорович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Паутов Лаврентий Илларионович

Отец ребёнка: Паутов Илларион Сидорович

Рождение ребёнка
10.11.1901

Сын: Паутов Василий Илларионович

Отец ребёнка: Паутов Илларион Сидорович

Рождение ребёнка
10.11.1901

Дочь: Бызова (Паутова) Евникея (Ника) Илларионовна

Отец ребёнка: Паутов Илларион Сидорович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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