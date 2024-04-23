Паутова Александра Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паутов Алексей Илларионович
Отец ребёнка: Паутов Илларион Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарева (Паутова) Александра Илларионовна
Отец ребёнка: Паутов Илларион Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Сын: Паутов (Pautov) Петр Илларионович
Отец ребёнка: Паутов Илларион Сидорович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Паутов Лаврентий Илларионович
Отец ребёнка: Паутов Илларион Сидорович
Рождение ребёнка
10.11.1901
Сын: Паутов Василий Илларионович
Отец ребёнка: Паутов Илларион Сидорович
Рождение ребёнка
10.11.1901
Дочь: Бызова (Паутова) Евникея (Ника) Илларионовна
Отец ребёнка: Паутов Илларион Сидорович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно