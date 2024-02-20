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Krieger София

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кригер Иван

Отец ребёнка: Krieger Иоганес Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Krieger Иоганес Георгиевич

Рождение ребёнка
12.04.1924

Сын: Кригер Александр

Отец ребёнка: Krieger Иоганес Георгиевич

Смерть
Неизвестно

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