Krieger София
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кригер Иван
Отец ребёнка: Krieger Иоганес Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1924
Сын: Кригер Александр
Отец ребёнка: Krieger Иоганес Георгиевич
Смерть
Неизвестно